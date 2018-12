Som en professionel sportsmand: Nicolai tjener millioner på computerspil

Astralis er kommet til turneringen i Odense som verdens bedste hold til Counter-Strike og med muligheden for at vinde en bonus på over seks millioner kroner. Hvordan vil du beskrive det år, I har haft?

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi har haft et helt vildt 2018, og at jeg er utrolig stolt af holdet og glad for alt det, vi har opnået. Vi har indtil videre vundet otte trofæer inklusive Major'en i London, vi har ligget nummer et på verdensranglisten siden april måned og har generelt spillet noget god Counter-Strike. Vi er meget, meget tilfredse med, hvad vi har præsteret, men året og dermed arbejdet er ikke slut.

Er du mere eller mindre nervøs, når turneringen foregår foran hjemmepublikummet i Odense?

- Der er ingen tvivl om, at man altid gerne vil spille godt, når man er på hjemmebane. Sådan tror jeg, alle har det, ligegyldig hvad man dyrker. Vi ville sindssygt gerne have vundet BLAST i Royal Arena foran 12.000 fans, og vi vil selvfølgelig også gerne vinde i Odense. Jeg synes ikke, jeg er mere eller mindre nervøs, end jeg plejer at være. Det betyder selvfølgelig utroligt meget at mærke opbakningen fra alle fans, men vi har et rigtig godt samarbejde med vores mentaltræner, Lars Robl, der er med til at sørge for, vi går ind til alle turneringer med det rigtige mindset.

Hvad betyder det for jer som hold, at der i dag findes flere store Counter-Strike-turneringer i Danmark?

- Det er selvfølgelig fedt at se, at Danmark kan tiltrække to så store turneringer som BLAST Pro Series og ESL Pro League. Vi har været heldige og dygtige nok til at være en del af begge to i år, og det er altid en fornøjelse at spille foran sit hjemmepublikum. Vi nåede ikke arenaen i Odense sidste år og grundet sygdom sidste år var BLAST Pro Series i november min første store turnering foran så mange mennesker på hjemmebane. Det var en helt vild oplevelse. Der var en stemning, jeg sjældent har oplevet andre steder, og jeg håber virkelig meget, at vi får muligheden for at prøve det igen.

Du er selv én af verdens absolut bedste til Counter-Strike, og der findes i det hele taget mange danskere i eliten inden for e-sport. Har du nogen bud på, hvorfor Danmark kan fostre så mange gode computerspillere?

- Det er der nok mange årsager til. Blandt andet at vi har let adgang til godt netværk, og at man som ung i Danmark har relativt let ved at komme til en computer så at sige. Samtidig er vi på mange måder foregangsmænd i forhold til fokus på hele performance-delen, som vi i Astralis vel var de første til for alvor at tage alvorligt og som mange andre virkelig har taget til sig.

Interessen for e-sport er vokset enormt, siden du startede med at spille turneringer. Hvordan er livet som professionel, og hvordan har det udviklet sig gennem årene?

- For mig er det naturligvis en drøm at kunne leve af min hobby, men der ligger også enormt meget hårdt arbejde bag. Det er ikke bare at spille computer. Lige som fodbold handler det om en professionel livsstil, fysisk og mental træning, sund kost og så selvfølgelig spillet selv. Med 200 rejsedage om året lider du også nogle afsavn i form af familiefødselsdage, osv. Det er på mange måder ligesom at være professionel sportsmand, hvor selve kampene fylder meget mindre end forberedelse, træning og alt det omkring holdet i form af fan-, sponsor- og mediearbejde.

En del af vores læsere vil sikkert have svært ved at forstå, hvordan man kan tjene millioner på at spille computer. Hvornår gik det for første gang op for dig, at du ville kunne leve af at spille Counter-Strike?

- Jeg har egentlig altid været god til Counter-Strike, men i starten var jeg slet ikke opmærksom på, man kunne spille professionelt. Jeg var til min første turnering som 13-årig sammen med fire kammerater, og det gik rigtig godt. Jeg tror, at jeg fandt ud af, at jeg havde muligheden for at blive professionel, da jeg var omkring 16 år. På det tidspunkt havde jeg ikke nogen idé om, at jeg kunne leve af det. Det handler jo også om, at det hele er blevet professionaliseret på en måde, ingen kunne forudse og i den organisation, Astralis tilhører, er der i dag mere end 50 medarbejdere, der tager sig af alt fra sponsor-salg, sociale medier, merchandise og den internationale promovering af holdet. Vi har i dag over to millioner følgere på tværs af sociale medier, så der er mange, der følger med i alt, hvad vi gør.

Hvordan har dine forældre haft det med, at du brugte så meget tid foran computeren?

- Mine forældre har altid været støttende omkring det. Jeg har aldrig haft et brændende ønske om at blive professionel, og det er ikke fordi, jeg har vidst, siden jeg var barn, at jeg skulle være professionel. Det skete egentlig bare ret naturligt, og det har min familie bakket op om, så det er selvfølgelig rigtig dejligt.

Der er jo en evig diskussion om, hvorvidt computerspil skal anerkendes som en sport på lige fod med fodbold eller håndbold. Er det for dig ligegyldigt eller er det vigtigt, at e-sport bliver opfattet som en sport?

- For mig betyder det ikke alverden. Jeg er bare glad for og føler mig virkelig privilegeret over at have gjort min hobby til mit arbejde og spille på et hold som Astralis. I forhold til træning, forberedelse og konkurrence-elementet er der ingen forskel på os og andre professionelle sportshold, men folk må egentlig kalde det, hvad de vil.

Ser du nogen tegn på, at der i forlængelse af jeres succes og den enorme interesse for e-sport generelt er sket et skifte i opfattelsen af e-sport?

- Der er ingen tvivl om, at e-sporten ser markant anderledes ud nu end den gjorde for bare to-tre år siden. Bag os har vi RFRSH Entertainment, som er vores management. De står for alt, hvad der hedder sponsorater, presse, praktik omkring rejser osv. og i og med, at vi har så professionelt et setup bag os både i RFRSH, men også i performance-teamet, så kan vi som hold koncentrere os om det, der er vigtigt - at præstere under de store turneringer. Det giver en tryghed og en ro til at koncentrere os om at vinde. Så ja, jeg synes helt sikkert, at der er sket et skifte i opfattelsen.

Du har tidligere sagt, at det var vigtigt, at computerspillet var en hobby og ikke et arbejde. Hvordan har du det med selve spillet i dag?

- Jeg har det godt med spillet. Jeg nyder at spille og jeg nyder at være en del af Astralis. Vi har det godt sammen både på og uden for banen og det betyder enormt meget, når man bruger så meget tid sammen.

Du har jo spillet de samme baner tusindvis af gange. Hvordan kan det blive ved med at være sjovt?

- En ting er banen, du spiller på, men det afhænger også enormt meget af, hvilken modstander du spiller mod. At spille på Train (en af banerne i spillet, red.) mod ét hold kan være en helt anden oplevelse end at spille på Train mod et andet hold.

Er der ikke også tidspunkter, hvor man kører sur i det?

- Selvfølgelig er der perioder, der er sjovere end andre, men jeg synes aldrig, at jeg kører rigtig surt i det. Jeg elsker spillet, og jeg føler mig enormt privilegeret over at kunne leve af min hobby.

Det er 10 år siden, at du deltog i din første Counter-Strike-turnering. Hvad har været afgørende for, at du er nået så langt, som du er?

- Det er en blanding af talent og hårdt arbejde, ligesom med så mange andre atleter.

Det er ikke så længe siden, at du fyldte 23 år. Hvor mange år forventer du at blive ved?

- Præcis, hvor mange år endnu ved jeg ikke. Jeg bliver ved så længe, jeg synes det er sjovt, og så længe jeg kan være med på allerhøjeste niveau.