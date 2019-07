Sol i øjnene endte i færdselsuheld: Knallert ramte personbil

Tirsdag aften stod solen fortsat på himlen ved 20-tiden. Og det resulterede i, at en knallert kørte ind i siden på en personbil.

Uheldet skete på Rødegårdsvej, hvor en personbil svinger til højre henover en cykelsti for at komme ind til indkørslen til SuperBrugsen. Da der kommer en modkørende ud fra indkørslen, holder personbilen stille på fortovet til indkørslen.

Mod personbilen kommer en knallert kørende med 25 kilometer i timen. Knallertføreren får solen i øjnene og ser ikke, at personbilen holder stille på fortovet, hvilket resulterer i, at knallertføreren bliver forskrækket, bremser, svinger til højre og glider ud og rammer sidedøren på personbilen.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport skete der ingen personskade ved uheldet - kun materiel skade.

Det var dog ikke det eneste sted i Odense, hvor der i løbet af tirsdagen skete et færdselsuheld.

På Vollsmose Allé valgte føreren af en bil at trække bilnøglen ud af bilen, hvorefter rattet låste sig fast og bilen drejede ind i et træ. Også her var der kun materielle skader på bilen, hvor den venstre siden af bilens front blev beskadiget.