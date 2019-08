BULLERUP: Der er lagt op til god lokal stemning søndag i Skovhaven, når der er loppemarked i den fyldige gades mange vænger. Jette Madsen og Lise Jensen, de to arrangører, melder om mange deltagere, der sælger ud af godset, og der er også spiseligt at nyde fra nogle af boderne. Agedrup Sogns Beboerforening gør sit til at stille sult og tørst med pølser og sodavand til forbrugervenlige priser. /RAS