Søn opdagede sin mors stjålne bil - det gav bonus

Det gav bonus i dobbelt forstand, da en mand lørdag eftermiddag fik øje på og forfulgte sin mors stjålne Fiat Panda gennem Odense.

Manden opdagede bilen på Hjallesevej, kørte efter den og fik samtidigt alarmeret politiet, som fandt bilen med en 38-årig mand bag rattet, da den holdt ved Netto på Benediktsgade.

- Han bliver anholdt, og hans bopæl bliver ransaget, og det viser sig, at der ligger adskillige tyvekoster på hans adresse. Der er blandt andet el-værktøj, malerier og en mindre motorcykel. Nu skal vi til at finde ud af, hvor de forskellige ting stammer fra, siger Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi.

Da manden blev anholdt, havde han en kniv siddende i et skæfte, og derfor kan han også se frem til at blive sigtet for overtrædelse af våbenloven.