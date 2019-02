Søger vidner: Mand overfaldet med peberspray i eget hjem

Politiet efterlyser hjælp fra offentligheden efter et overfald med peberspray begået mod en 51-årig mand i eget hjem på Flittig Lise Vej i Bellinge natten til søndag.

Omkring klokken 01.52 vågnede den 51-årige ved, at han kunne høre nogen pusle i haven, hvor han bor. Det vækkede ham og fik ham til at stå op og åbne et vindue til badeværelset, og ud gennem vinduet kunne han se to personer i mørkt tøj og med en lommelygte luske rundt udenfor.

- Herefter henvender han sig til dem og spørger, hvad de laver på hans grund. Det reagerer de på ved at sprøjte peberspray i hovedet på ham, hvorefter de forsvinder fra stedet, oplyser vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi.

Han tilføjer, at den 51-årige - ud over den ubehagelige forskrækkelse og svien i øjnene fra pebersprayen - ikke er kommet til skade.