Sø i tidligere grusgrav i eksklusivt selskab

Davinde: Friluftsrådet har givet udmærkelsen "Badepunkt" til Davinde Sø. Det er et nyt kvalitetsstempel, der foreløbig kun er givet otte steder i landet.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Det eneste badepunkt på Fyn er Davinde Sø, hvor vandkvaliteten i den tidligere grusgrav dermed hører til i den absolutte topklasse. Et badepunkt er, akkurat som det blå fag, gæsternes garanti for rent vand og god sikkerhed, men altså også andre oplevelser inden for frilufts- og kulturliv.

Foruden det rene badevand og fokus på sikkerhed stiller Friluftsrådet krav om, at der skal være andre oplevelser inden for kultur- og friluftsliv. I området kan man både kan løbe, ride, sove i shelter, leje en kano og fiske.

Badesæsonen begynder lørdag 1. juni klokken 11, hvor rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind (V), vil være til stede for officielt at åbne Davinde Sø som et badepunkt. Alle interesserede er velkomne til at møde op og gå i vandet.