Socialt udsatte fylder sjældent i lægens venteværelse: - Det er en tragedie

1500 hjemløse, misbrugere, politikere og organisationer var onsdag samlet i Kongens Have for at diskutere en så markant ulighed i sundheden blandt danskere, at Rådet for Socialt Udsatte kalder det en tragedie.

Deres liv er i gennemsnit 19 år kortere end resten af befolkningen. 42 procent af dem har mindre end 20 tænder i munden, og 63 procent er langvarigt syge.

Rådet for Socialt Udsatte kalder det en tragedie, at socialt udsattes sundhed er så markant dårligere end den gennemsnitlige danskers, og derfor var sundhed temaet for dette års Brugernes Bazar i Kongens Have i Odense.

Et arrangement, der også kaldes socialt udsattes eget folkemøde, og som onsdag samlede omkring 1500 hjemløse, misbrugere, politikere, organisationer og sociale myndigheder.

Det blev blandt andet diskuteret, hvordan man kan sikre et mere tilgængeligt sundhedsvæsen for socialt udsatte. Og med i debatten var eksempelvis folketingsmedlemmerne Pernille Skipper fra Enhedslisten og Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre, ligesom formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, leverede ord.

- Det er uacceptabelt, at socialt udsatte er kørt ud på et sundhedsmæssigt sidespor, som Rådet for Socialt Udsattes undersøgelser viser, understreger formanden.

- Særligt når FN's verdensmål nummer tre, som Danmark har forpligtet sig til at leve op til, handler om at sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle borgere. Der er brug for en massiv indsats i Danmark.