Social- og Sundhedsskolen samles under ét tag

- Købet af Blangstedgårdsvej er en realisering af skolens vision om at samle alle vores afdelinger i Odense på samme matrikel. Vores elever vil opleve mere sammenhængende og tværfaglige uddannelser med et spændende og socialt studiemiljø, og vores medarbejdere vil få bedre rammer for deres arbejde, siger han i en pressemeddelelse.

I januar 2020 får Social- og Sundhedsskolen Fyn en helt ny start på året. Med opkøbet af en 12.156 kvadratmeter stor undervisningsejendom i Odense SØ - nær vidensbyen Cortex Park og Syddansk Universitet - bliver det muligt at samle Social- og Sundhedsskolen Fyns lokationer i Odense under ét tag.

Attraktivt

Social- og Sundhedsskolens nuværende afdelinger er på Athenevænget i Odense SV samt Vestre Stationsvej og Lerchesgade i Odense C. Her har der været flere flytterunder internt i det seneste stykke tid på grund af pladsmangel.

Skolen har sågar måtte leje lokaler ude i byen. John Arly Henriksen, skolens bestyrelsesformand, ser flytningen som et tiltrængt skridt for at gøre sosu-uddannelserne mere attraktive for fynboerne:

- Vi står jo med en rekrutteringsudfordring, hvor vi skal have flere unge og voksne til at vælge en sosu-uddannelse. Der er ingen tvivl om, at Blangstedgårdsvej 4 kan levere rammer, som kan være med til at tiltrække flere til vores uddannelser. Den nye skole ligger også godt i forhold til offentlig transport og motorvej, og der vil være masser af parkeringspladser til både medarbejdere og elever.