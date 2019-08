Snuppet i rutinekontrol: Trailer var fuld af designermøbler for en formue

Mandag blev to mænd i 20'rne ved en rutinekontrol standset af politiet med en trailer fyldt med designermøbler, som - viste det sig - stammer fra et indbrud med et betydeligt udbytte, der blev begået i weekenden.

Tirsdag blev de to mænd bag lukkede døre fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, og de skal nu sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, mens politiet efterforsker sagen yderligere.

Anklager Julie Hansen kan kun i begrænset omfang oplyse om sagen på grund af dørlukningen.

Men hun oplyser, at den ene af de to mænd er sigtet for to indbrud, mens den anden er sigtet for ét indbrud.