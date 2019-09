En gruppe på fire udenlandske butikstyve og en særdeles foretagsom tyv blev alle anholdt og bragt på politistationen lørdag eftermiddag.

Den første - en 41-årig mand - blev opdaget af en vagt i Bilka i Odense. Ikke alene havde han forsøgt at stjæle varer for næsten 6.000 kroner fra butikken. Han var også i besiddelse af tyvekoster fra Rema samt en pose med barbergrej, parfume og chokolade - angiveligt fra en anden tyveknægt - for mere end 3.000 kroner.

Det fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

- Han forbliver siddende herinde hos os til endelig vurdering af, om han skal i grundlovsforhør, fortæller han.

Få timer senere blev en gruppe på fire bulgarske butikstyve - to kvinder og to mænd - tilbageholdt i Rosengårdscentret. De blev genkendt fra en overvågningsvideo fra den 29. august, hvor de franarrede en ældre kvinde hendes taske.

- Der er utvivlsomt tale om den samme gruppe, fortæller vagtchefen.

Ifølge Lars Thede skal også gruppens bil undersøges, da der kan være tyvekoster fra tidligere tyverier.