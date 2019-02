Snart kan cykelklub byde på e-cykler

Kan man cykle uden at styrte? Og kan man sidde i Odenses cykelarena og køre etaperne i de store, sagnomspundne løb?

Svaret er ja, for der findes noget, der hedder e-cykler, hvor man kan simulere de store løb. Dem vil Cykling Odense gerne have fingre i nogle stykker af, og det første skridt i den retning er nu taget. Østifterne har nemlig doneret 20.000 kr. til Cykling Odense til anskaffelse af e-cykler.

Allan Poulsen, formand for Cykling Odense, fortæller, at det betyder, at man i første omgang kan anskaffe fire elcykler, som i løbet af nogle uger kan tages i brug. Målet er at nå op på 10 cykler, og til det formål er der ansøgninger ude ved andre fonde.

Efter sommerferien skulle det hele gerne være på plads, sådan at e-cykler bliver en del af den palet af tilbud til skolebørnene, som man har at byde på i Thorvald Ellegaard Arena.

Cykling Odenses formand Allan Poulsen ser e-cyklerne som et godt alternativ for dem, der måske er lidt bekymrede for at prøve kræfter med den stejle cykelbane.

- De vil jo stadigvæk få motion, og det er det vigtige. Det er også lidt ligesom e-sport, bortset fra at det ikke går ud på at skyde nogen, siger Allan Poulsen om e-cyklerne. Som han i øvrigt tror på bliver noget, der med tiden skal holdes nationale og internationale mesterskaber i. Noget Cykling Odense og Thorvald Ellegaard Arena på sigt gerne byder ind på, når det hele er på plads.