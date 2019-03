Smykketyveri: 1918 øreringe stjålet fra parkeret bil

Odense: Bliver du i den nærmeste fremtid tilbudt at købe en ørering til en billig pris, bør du bede om en kvittering for at være sikker på, at du ikke bliver hæler. Natten til mandag forsvandt nemlig et større parti øreringe fra en bil i Odense.

Bilen, en sort VW Up, havde ifølge anmeldelsen til Fyns Politi holdt parkeret i en indkørsel på Munkevænget, hvor det var lykkedes en tyv at komme ind i bilen og få åbnet dens bagagerum. Her lå en plastickasse, som tyven fandt interesse for.

Den gennemsigtige kasse, der målte 40 x 40 x 40 centimeter, indeholdt 959 par øreringe med guldbelagt stik og perler. Ifølge anmeldelsen var øreringene inddelt i fem designs med farverne mørkegrå, armygrøn, mokkafarvet, koral og bordeaux/nude.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.