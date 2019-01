Smidt ud af Vollsmose: Families sag kommer ikke for menneskerettighedsdomstolen

Det bliver ikke en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at en familie fra Vollsmose er blevet smidt ud af deres lejemål i et alment boligbyggeri i Birkeparken på grund af kriminalitet, som en søn begik i Bøgeparken.

Det var ellers hensigten, at sagen skulle tages op af menneskerettighedsdomstolen, efter at sagen blev tabt i Højesteret.

Familiens advokat, Vilhelm Dickmeiss, Odense, forklarer, at der er kommet en meddelelse fra menneskerettighedsdomstolen om, at sagen ikke bliver taget op. Dermed er den endegyldigt afgjort.

Familien, mor og to hjemmeboende børn, er flyttet fra deres bolig i Birkeparken. Vilhelm Dickmeiss har holdt kontakten med familien.

- De har fundet et andet sted at bo, fortæller Dickmeiss, men jeg ved ikke, om det er i kraft af andre, eller om de har fundet noget selv. Men det har ikke været let.

- De har kæmpet for deres sag og er ulykkelige over at være blevet smidt ud. Det havde de helst været fri for, siger han.

Han skal nu føre tre lignende sager i Østre Landsret i januar.