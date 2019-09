Smagschok i hotdoglaboratoriet

Kan man lave en hotdog uden kød, der er værd at spise? I avisens tjeneste gjorde denne reporters tvillingesønner på ni år forsøget i hotdog laboratoriet under Spis Odense Food Festival.

Salt, sød, surt, bitter og umami.

Lørdag var for de fleste børn en fridag fra skole, men for Bertil og William - denne reporters tvillingesønner på ni år - bestod dagens program i at tage med far på arbejde. Her var pensum en gennemgang af de fem grundsmage, da en flok børn og et par voksne lørdag blev taget på en smagsmæssig opdagelsesrejse under ledelse af tropfører Mikael Schneider, der er projektkoordinator hos Smag for Livet.

Anledningen var Spis Odense Food Festival, som i forbindelse med, at festivalen sætter smag på byen over en uges tid, havde budt indenfor til såkaldt hotdog workshop i et telt på Flakhaven.

Her stod Mikael Schneider klar - sammen med en flok kokkeelever og en hel del råvarer, som for mange af børnene måske ikke just er de klassiske, de forbinder med en hotdog.

For Bertil og William f.eks. består en hotdog normalt af brød, pølse, ketchup, ristede løg og syltede agurker, kunne de fortælle Mikael Schneider, inden rejsen ind i det ukendte gik i gang.

"Men pølsen er ikke så klimavenlig, så hvordan får vi den erstattet med noget andet, der smager lige så godt?", lød på forhånd oplægget til arrangementet.