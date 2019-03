Små klimahelte: 2. klasses elever samler skrald ind hver tirsdag

2.A på Abildgårdskolen i Vollsmose kæmper hver tirsdag for klimaet. I klassens time er de sammen med deres klasselærer, Pernille Jensen, ude i nærområderne for at samle skrald ind. Projektet har kørt i snart et år og de har været ude 29 gange langs vejene omkring skolen.

- Det er et projekt, som jeg satte i gang, fordi jeg mener, det er vigtigt at lære børn i en tidlig alder om vigtigheden af at holde naturen, og dermed klimaet, rent. Jeg er overbevist om, at de igennem disse indsamlinger får tænkt mere over, hvad og hvordan vi smider ud, fortæller Pernille Jensen. Hun står klar med gummihandsker til alle børnene, inden de farer ud af klasselokalet.

Siden 3. maj 2018, har Pernille Jensen haft sine elever med ude langs vejene i Vollsmose-området for at samle skrald. Denne tirsdag er 29. gang de er ude med plastiksæk, handsker og masser af gåpåmod.

- Jeg startede projektet som noget praktisk. Der bliver ikke nødvendigvis snakket så meget om, hvad vi finder, det handler mere om at give dem forståelsen for, hvad der hører til i naturen, og hvad der ikke gør. Jeg har med vilje sparet dem for den store klimasnak og istedet fokuseret på, hvad deres handlinger betyder for dyrene, der bor omkring skolen, siger klasselæreren. Hun mener, at den støre klimasnak skal de nok få, når de bliver ældre.

Efter den oplevelse henvendte Pernille Jensen sig til skolelederen og bad om fri adgang til engangshandsker og sække. Herefter igangsatte hun det årelange projekt, hun valgte at kalde for "Klimaheltene".

Ideen om at skulle mobilisere klassen til at samle skrald fik Pernille Jensen tilbage i april 2018, hvor hun var på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Her oplevede hun blandt andet, at der blev skåret makreller op, og hun fik herefter lov til at kigge ind i deres tarme med mikroskop. Det gjorde enormt stort indtryk på hende, efter hun så hvor mange af dem, der indeholdt mikroplast.

Følelsen af at gøre noget godt

Ude langs Ejbygade er der fart på eleverne. Som veltrænede blodhunde render de rundt i krat og bede for at finde den største "skralde-skat", de kan aflevere i sækken hos Pernille Jensen. Der går næsten konkurrence i den.

Mens de små klimahelte støvsuger området langs vejene, går et par ældre kvinder forbi og filmer børnenes indsamling.

For den stolte klasselærer er dette blot endnu en fjer i hatten til hendes elever. For selv om hun godt ved, at en indsamling som denne hver tirsdag ikke redder verden, så er det en solid start.

- For mig er det vigtigt, at eleverne står tilbage med en følelse af, at de faktisk har gjort noget godt og vigtigt. Derfor tænker jeg også, at når vi når projektets ende, så får alle eleverne et diplom for deres fantastiske indsats, lyder det fra Pernille Jensen.

Der er imidlertid også belønning for eleverne på den korte bane. Efter endnu en vellykket klimaoprydning, er det nemlig tid til den traditionelle slikkepind for at fejre dagens bedrifter.