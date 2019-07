Er det ok kun at tilbyde forældre et pasningstilbud i Vollsmose - også når de ikke selv bor der? Det mener et flertal i Børn- og Ungeudvalget, der foreløbig søger ministerium om lov til at bruge muligheden. Venstre er imod: - Tænk at have et område i Odense, man skal tvinge folk ud i.

De har endnu ikke besluttet, at de vil gøre det.

Men et flertal i Børn- og Ungeudvalget søger nu Børne- og Undervisningsministeriet om lov til kun at tilbyde én vuggestue- eller børnehaveplads, selv om daginstitutionen har adresse i et udsat boligområde, og den ansøgende familie ikke bor i et sådant.

Egentlig siger reglerne, at hvis en mor og far bor i en gennemsnitlig bydel, men får anvist en daginstitutionsplads i et område som for eksempel Vollsmose, så skal forældrene have to tilbud - og det andet må ikke ligge i et udsat boligområde.

Men i bestræbelserne på at overholde ny ghettolovgivning, der dikterer, at højst 30 procent af nyoptagne børn i en daginstitution må bo i et udsat boligområde, vil både Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Alternativet altså nu have ret til kun at anvise forældrene én plads.

Det kan forhindre børnehuse i Vollsmose i at lukke. Men kan også sende flere i armene på private dagtilbud, vurderer Børn- og Ungeforvaltningen.