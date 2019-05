Slut med friluftsbad og julemarked: Odense skal spare på kulturen

For at finde penge til flere børn og ældre i de kommende år, lægges der nu op til at skære dybt på kulturen i Odense. Friluftsbadet i Bolbro skal lukkes og så skal julemarkedet, torsdagskoncerterne og sankthansbålet på Engen droppes.

Slut med Friluftsbadet i Bolbro, H.C. Andersens Julemarked, de gratis sommerkoncerter om torsdagen i Kongens Have, sankthansbålet på Engen og slut med tilskud til eksempelvis Tip Toe Big Band, H.C. Andersen Festspillene og mere til.

Politikerne i By og kulturudvalget er tirsdag aften blevet præsenteret for et sparekatalog, hvor der skæres dybt over en bred kam på tilskud til kulturlivet i Odense. Ingen kommer ifølge den over 100 sider lange dagsorden til udvalgets møde den 4. juni til at gå ram forbi i en øvelse, hvor området skal være med til at levere en stor del af de millioner, som politikerne i Odense vil flytte over til øgede udgifter til velfærd fordi der bliver flere børn og ældre.

For at imødegå øgede udgifter til de to grupper vil byrådspartierne finde 200 millioner på budgettet for 2020, og politikerne har allerede nikket til at man vil finde de første 60 millioner, ved at fyre 100 medarbejdere i den kommunale administration. Det skal ske inden sommerferien.

Af sparekataloget fremgår det også, at embedsværket foreslår øgede byggesagsgebyrer, der alene skal give fire millioner ekstra, lukning af 20 procent af alle legepladser under forvaltningen, en lukning af biblioteket i Bolbro samt mindre vedligehold af stier, parker og grønne områder.