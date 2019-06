Slut med fri entré til friluftsbadet

Odense Friluftsbad overlever, men det er slut med gratis entré.

Sådan lyder det i en fælles melding fra Socialdemokraterne og Konservative, der sammen er gået på jagt efter alternative besparelser på by- og kulturområdet, som friluftsbadet hører under.

I det oprindelige spareforslag fra forvaltningens embedsfolk stod friluftsbadet til helt at blive nedlagt. Det vil S og K, der tilsammen har flertal, ikke være med til, men entrebetalingen, der blev afskaffet i 2017, bliver genindført, lyder det fra by- og kulturudvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S).

- Ja, det har vi regnet ind, siger han.

Et af argumenterne for, at en lukning af friluftsbadet stod på embedsfolkenes oprindelige spareforslag, var, at det trænger til en omfattende omgang vedligeholdelse. Men ifølge både Anders W. Berthelsen og Kristian Guldfeldt (K) er der ikke tale om en kæmperegning, som i sig selv nødvendiggør en permanent lukning.

- Vi har set tallet, og det er ikke en uoverkommelig opgave, siger Kristian Guldfeldt og tilføjer, at renoveringen vil koste i omegnen af et par millioner kroner.

Da entréen til friluftsbadet blev gjort gratis, skete det blandt andet for imødekomme den udfordring, der havde vist sig i sommeren 2016. Den sommer var der masser af badegæster i det nyåbnede og gratis havnebad på Odense Havn, mens friluftsbadet, der havde entrébetaling, havde en sløj sæson. Den ulige "konkurrencesituation" med gratis adgang det ene sted og betaling det andet fik en del af skylden.

Muligvis kan det samme problem nu opstå igen. For selv om entrebetalingen genindføres i friluftsbadet, vil havnebadet fortsat være gratis at benytte.