Slut med biler på Færgevej og et stykke af Holkebjergvej

Færgevej tæt på Stige Ø og en del af Holkebjergvej i Sanderum skal lukkes for biltrafik af hensyn til cyklister og beboere i Skibhusene. Det kommer til at betyde små omveje for bilisterne.

De to vejlukninger er på forholdsvis korte strækninger, men skal ses i en større sammenhæng, forklarer kontorchef i By- og Kulturforvaltningen, Rasmus Mandø

Hensynet til cyklisterne spiller også en rolle i den anden ende af byen, hvor et stykke af Holkebjergvej lige nord for Gl. Højmevej lukkes i forbindelse med den nye supercykelsti mellem Brændekilde og centrum.

Foråret nærmer sig, og med det varmere vejr følger også cyklister, der blandt andet hopper på jernhesten for at turnere Stige Ø. Det kan de roligt gøre, for vejen derud bliver en snært mere rolig, end den har været. I fremtiden vil der nemlig være adgang forbudt for biler på Færgevej.

Lukningen af Færgevej for bilister betyder, at 200 biler dagligt må køre en lille omvej. Foto: Odense Kommune

Bedre sikkerhed for børnene

På Færgevej betyder det, at omkring 200 daglige bilister skal ad Bågøgade, mens 1.700 daglige bilister på Holkebjergvej må køre ad Højmevej. Begge omveje er dog ret korte.

Idéen med lukningen af Færgevej er, at beboerne i Skibhusene bliver udsat for mindre gennemkørende trafik for til gengæld at få flere cyklister til at benytte vejen.

- Vi håber, at flere vælger at cykle igennem Skibhusene på vej mod Stige Ø. For det er et ret charmerende sted at cykle, mener Rasmus Mandø.

Det aflukkede stykke på Holkebjergvej bliver en lille del af hele supercykelstien. Alligevel håber Rasmus Mandø, at det vil øge sikkerheden for de børn, der spiller i Sanderum Boldklub, og at flere vil vælge at tage cyklen på arbejde.

- Det sker af hensyn til børnene, der skal cykle til deres fritidsaktivitet. Vi laver derudover flere forbedringer helt ind til centrum, ligesom vi har hastighedsdæmpet Gl. Højmevej. Håbet er, at flere pendler på cykel fra Brændekilde og Højme mod centrum, forklarer Rasmus Mandø.

Der er ingen aktuelle planer om at lukke flere veje.