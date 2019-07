I 1911 blev den nordvestfynske jernbane oprettet, og Slukefter Kro fik et trinbræt til toget i baghaven. I 1960'erne var underskuddet så stort, at jernbanen måtte lukkes ned og sporet blev gravet op. I dag følger de tohjulede pendleres foretrukne indfaldsvej ved navn Langesøstien det gamle jernbanespor fra Korup til centrum af Odense.

Når gæsterne ankom til Slukefter Kro foregik det til fods, til hest, på cykel, i karet eller i bil. Men fra den 5. december 1911 var det også muligt at ankomme med tog, da kroen fik eget trinbræt til den nyoprettede nordvestfynske jernbane. Det blev et af banens mest benyttede trinbrætter, hvor man på søndage og helligdage i sommerperioden kunne købe billetter fra et lille skur.

Fra jernbane til cykelsti

Den nordvestfynske jernbane havde primært det formål at være landsbrugsbane for transporter fra egnens frugtplantager og samlecentraler. Der kørte også toge med landbrugsredskaber, grus, tegl og roer.

Allerede i 1939 begyndte man at overveje banens fremtid, da konkurrencen fra blandt andet bilerne var stor. Anden Verdenskrig endte med at redde banen, da der blev åbnet for et statstilskud, som tillod banernes fortsatte drift.

Det begyndte igen at gå ned ad bakke for jernbanen i 1960'erne, hvor underskuddet voksede. I 1956 meddelte amtsrådene, at tiden var knap, og i 1962 nedjusterede staten sit tilskud. Derfor blev banen nedlagt den 31. marts i 1966, hvorefter også Kertemindebanen, Bogensebanen og mange andre af landets privatbaner lukkede.

Sporet blev taget op i perioden fra juli til december i 1966, hvor Odense købstad og Pårup sognekommune købte sporet - eller tracéet som det hedder - mellem Odense og Langesø. Her valgte man at anlægge dét, som mange i dag kender som Langesøstien. Den følger banetracéet på i alt 7,5 kilometer.

By- og Kulturudvalget har i 2019 afsat 14,9 millioner kroner til etablering af nye cykelstier i 2019. Her skal Langesøstien blandt andet forlænges, så cyklister fremover kan cykle fra Korup til Odense Havn. Her er der sat 5,2 millioner kroner af til at lave en tunnel under Åløkke Allé.

Kilde: Artikel om den nordvestfynske jernbane i tidsskriftet Vends fra 2006 skrevet af Steen Ousager, jernbanen.dk