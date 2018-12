Odense: En 40-årig mand fra Odense havde tilsyneladende svært ved at holde sig i ro, da der natten til søndag opstod tumult foran Den brølende and på Klingenberg. Det fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

- Vi er til stede i en anden anledning. Nogen er blevet afvist i døren, og patruljen konstaterer så, at han begynder at blande sig, siger vagtchefen, og fortsætter:

- Han langer ud efter en dørmand, men vi når lige at lægge os imellem.

Den 40-årige blev anholdt for at sikre ro og orden, og selv om han blev løsladt et par timer senere, så kan han nu se frem til en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.