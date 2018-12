Slog mand ned og stak af med bil: Fyns Politi efterlyser Audi med måske maskerede mænd

En mand blev slået ned, og to personer var tæt på at blive påkørt, da det mandag ved 11-tiden lykkedes to ukendte gerningsmænd at stikke af med en bil fra en adresse på Holmehavegyden i Brylle.

I den forbindelse efterlyser Fyns Politi nu den stjålne bil - en koksgrå Audi A3 med nummerpladen BA 81172 - og de to gerningsmænd, der kan være maskerede.

Det var ejeren af ejendommen på Holmehavegyden, der ifølge Fyns Politi overraskede de to gerningsmænd, da de var i færd med at stjæle to biler på adressen.

- Ejeren bliver slået ned, men kommer ikke umiddelbart alvorligt til skade, og da hans søn og svigerdatter kommer til stede, er de ved at blive påkørt af gerningsmændene, da de stikker af i den koksgrå Audi, fortæller Charlotte Nyborg, kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi.

Gerningsmændene var maskerede med hætter, da de stak af fra gerningsstedet, og er sidst set på Møllegyden 18 i Brylle.

- Der forulykkede de, men det lykkedes dem at komme i gang igen og køre derfra, forklarer Charlotte Nyborg.

Fyns Politi opfordrer til at ringe 114, hvis nogen finder bilen tom, og til at trykke 112, hvis den ses kørende et sted.

