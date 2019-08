Slip speederen: Broarbejde indsnævrer Odins Bro i Odense

Normalt kan man både køre 70 km/t og i to spor hver sin vej over Odins Bro. Men fra mandag og resten af måneden snævres mulighederne for at passere broen ind til kun et spor i hver retning. Det oplyser Odense Kommune. Det er vedligeholdelsesarbejde på den trafikerede bro, der er en del af Ring 2-ringvejssystemet, der er årsagen til indsnævringen. Samtidig med at broen indsnævres nedsættes hastigheden også til 50 km/t på resten af broen, mens man fortsat må køre 70 km/t efter broen mod Ejbygade. Selve arbejdet på broen foregår i dagtimerne hver dag mellem klokken 9 og 15. Det skulle være færdigt 1. september. Den 900 meter lange bro blev indviet 15. juni 2014. (oms)