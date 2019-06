Slip speederen: Beboere opfordrer til at sænke farten på villaveje

Nye skilte på udvalgte villaveje i Odense skal være med til at få bilisterne til at sænke farten, når de kører på vejene.

- Lundekærsvej fører i den ene ende ud til et industrikvarter, og det betyder, at der er mange, som benytter vores villavej som smutvej. De burde benytte Brændekildevej, men her er der bump, så det frister at køre ad vores vej, siger Preben Holm og fortsætter: - De fleste kører heldigvis pænt, men der er også nogle, som kommer til at køre en del for stærkt. Selv om det er en bred vej, så er det en villavej med mange børnefamilier, og jeg vil opfordre alle til at kigge på skiltene og sænke farten.

Nye skilte på flere villaveje i Odense skal være med til at få bilisterne til at tænke sig om en ekstra gang, før de trykker på speederen, mens de kører på en villavej. "Sammen sænker vi farten - kærlig hilsen din nabo" lyder budskabet på skiltene, som bliver hængt op i et samarbejde mellem beboerrepræsentanter og Odense Kommune.

Godt initiativ

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V), er glad for, at beboerne selv har opfordret til, at der skal gøres noget aktivt for at sænke farten på villavejene.

- Nogle borgere oplever, at der bliver kørt for stærkt, hvor de bor, og derfor har forvaltningen udviklet denne kampagne for - sammen med borgerne - at få sænket hastigheden. Trafiksikkerhed handler først og fremmest om god adfærd, og jeg er meget glad for, at der er aktive odenseanere, som vil gøre en indsats for lavere fart i deres boligområde, siger hun.

De beboerrepræsentanter, der ønsker at få skilte op på deres vej, skal først og fremmest aftale det med kommunen. Derefter skal de selv afhente skiltene og hænge dem op i lysmasterne på vejen. Dog skal beboerrepræsentanterne have tilladelse fra Energi Fyn, inden skiltene bliver hængt op.

Skiltene hænger som udgangspunkt tre måneder ad gangen, inden de kan blive hængt op på en ny vej.