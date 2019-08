Slap med betinget fængsel: Forældre dømt for mishandling af otteårig datter

Den ganske usædvanlige dørlukning under hele hovedforhandlingen betyder, at anklageren ikke kan fortælle yderligere om, hvad forældrene har forklaret i retten.

Et forældrepar fra Odense fik fredag deres straf for en længerevarende mishandling af deres otteårige datter.

Daglige slag

Forældrene var anklaget for gennem en periode fra 2017 til maj 2019 sammen at have mishandlet datteren ved at slå hende dagligt - både i hovedet og på kroppen. Det skete blandt andet med en sandal.

Den otteårige pige blev desuden nevet på armene og fik sine kinder trykket sammen, mens hendes ansigt blev holdt hårdt fast, ligesom hun blev slået på benet med knytnæveslag.

I to tilfælde er pigen desuden blevet tvunget til at blive på sit værelse, hvor hun enten blev låst inde eller trukket i håret, hvis hun forsøgte at gå ud.

Forældrene har udenlandsk baggrund, og anklagemyndigheden havde lagt op til, at faren skulle udvises fra Danmark. Det skete dog ikke, oplyser retten.

Advokat Jan Hollmén Olesen fortæller fredag eftermiddag, at begge forældre er meget chokerede over dommen. Ingen af dem har endnu taget stilling til, om sagen skal ankes til landsretten.