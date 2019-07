Slagsmål i Vintapperstræde: To personer anholdt

Et slagsmål i Vintapperstræde natten til tirsdag endte med en anholdelse af to personer.

Kort før klokken fire natten mellem mandag og tirsdag måtte Fyns Politi rykke ud til et slagsmål i Vintapperstræde. I første omgang lød meldingen på, at det skulle være et større slagsmål med 25 involverede, men da politiet kom frem til stedet, var sagen en anden.

- Der var ikke helt så mange, som meldingen lød på, men vi endte med at anholde to personer, siger vagtchef Lars Thede og fortsætter:

- Den ene forurettede får nogle slag i ansigtet og får formentlig også ødelagt sine briller, mens den anden forurettede er kommet til skade med sin ankel. Om den er brækket eller ej, er vi ikke helt klar over endnu, fortæller vagtchefen, som tirsdag morgen endnu ikke kendte årsagen til, at slagsmålet startede.

De to anholdte personer er henholdsvis 27 og 28 år, og bliver afhørt i løbet af tirsdagen.