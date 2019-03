De tre mænd og en kvinde, der er anklaget for at have begået gruppevoldtægt og vold mod en udenlandsk kvinde i Kongens Have natten til 5. juni 2018, er blevet kendt skyldige i forbrydelsen ved et retsmøde i Odense torsdag formiddag.

Retten skal nu finde ud af, hvilken straf de fire dømte skal have.De tiltalte er alle etnisk danske og kommer fra Odense. De færdes alle i det samme miljø, der beskrives som et misbrugermiljø. De var alle påvirket af alkohol, hash og kokain den pågældende dag.

For sagens involverede begyndte episoden med fodbold i Kongens Have, hvor der blev indtaget rigeligt med alkohol og stoffer. De tiltalte, offeret, offerets kæreste og et vidne var til stede.

De tiltalte havde set sig sure på offeret og hendes kæreste, fordi de angiveligt havde stjålet penge fra gruppen. Da kæresten smuttede rottede de tiltalte sig derfor sammen mod hende.

Midt i Kongens Have satte de fire den udenlandske kvinde ned og omringede hende, hvorefter de skiftedes til at slå hende med flad hånd. Det blev de ved med i 30 minutter, uden at den udenlandske kvinde kæmpede imod. Et par gange spurgte hun blot sine overfaldsmænd "hvorfor?". En af de tiltalte erkender, at han tog et reb, bandt det rundt om kvindens hals og strammede til, indtil hun lavede mærkelige lyde.

En bekendt til gruppen ringede efter politiet, som ankom klokken 00.56. Offeret var dog et andet sted i haven, hvilket politiet ikke vidste, så de foretog ingen anholdelser.