Skyderi i Vollsmose: Politiet har afhørt flere personer

I forbindelse med skudepisoden tirsdag eftermiddag på Åsumvej i Vollsmose har politiet fundet spor i området, der tydeligt viser, at der blev afgivet skud.

Politiet har fundet sport og afhørt flere personer i forbindelse skudepisoden, der fandt sted i Vollsmose tirsdag eftermiddag og som resulterede i et færdselsuheld på Åsumvej. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kan ikke oplyse nærmere om, hvilke spor der er tale om, eller om der er afgivet et eller flere skud.

Det er politiets opfattelse, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø.

Af hensyn til efterforskningen er det ikke muligt at oplyse yderligere, hverken om politiets spor i sagen, om afhøringerne eller om sagens indhold i øvrigt.