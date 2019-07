Skyd virtuelle terrorister i Bilka

En del af Bilkas stamkunder ved måske ikke, hvad CS:GO betyder, men det kan måske ændre sig i starten af august, hvor dagligvarekæden inviterer til turnering i computerspillet, hvor CS er en forkortelse af Counter Strike.

Professionel Counter Strike spilles normalt i hold af fem spillere, hvor det danske hold Astralis har markeret sig som ét af verdens absolut bedste hold og har vundet præmier for adskillige millioner kroner.

Når Bilka og energidrikproducenten Red Bull inviterer til Counter Strike er der dog tale om en turnering, hvor deltagerne dyster mod hinanden en mod en i spillet, hvor den ene spiller styrer et hold af terrorister, mens den anden spiller styrer et hold af specialstyrker.

Turneringen starter med indledende runder i en lang række Bilka'er landet rundt fra den 5. august.

I Odense skal man vente til den 10. august for at dyste i spillet. Til gengæld finder finalen i hele turneringen allerede sted den følgende dag, hvor finalisterne dyster om computerudstyr og en hovedpræmie, der er en rejse til New York og billetter til en af verdens største turneringer i Counter Strike.

Til finalen i Odense kan man i øvrigt møde to professionelle computerspillere fra det danske hold North.