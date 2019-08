Skulptursalen som nyt udstillingssted

"Vigør" hedder et nyt samarbejde mellem Det Fynske Kunstakademi, Fyns Grafiske Værksted og Gæsteatelier Hollufgård og den første af en årligt tilbagevendende udstillingsrække.

Gruppeudstillingen, der viser ni unge danske kunstnere uddannet i Odense, Aarhus, Malmø, London og Amsterdam, er kurateret af de to billedkunstnere Michael Isling og Christian Bang Jensen, der også medvirker på udstillingen. De er begge uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og arbejder på Gæsteatelier Hollufgård og Fyns Grafiske Værksted. De deltagende kunstnerne er dimitteret inden for de seneste 10 år, og udstillingen giver et unikt indblik i en ung generation af danske kunstnere, der i dag uddanner sig globalt. De deltagende kunstnere er: Johannes Balsgaard (f. 1982), Anna Weber Henriksen (f. 1990), Martha Hviid (f. 1987), Michael Isling (f. 1978), Christian Bang Jensen (f. 1983), Freja Niemann Lundrup (f. 1990), Anne Munnecke (f. 1981), Rasmus Myrup (f. 1991) og Jakob Sjøberg (f. 1989) Hollufgård, der er nordens største gæsteatelier og tilbyder ophold for danske og udenlandske billedkunstnere, har sammen med Fyns Grafiske Værksted stillet faciliteter til rådighed inden for de klassiske arbejdsgrene skulptur, maleri og grafik for kunstnerne. Her har de ni medvirkende indgået i arbejdsmæssige og personlige relationer, der har medført positive vekselvirkninger mellem forskellige former for viden og erfaring. Fælles for de deltagende kunstnere er en villighed til at indgå i sådanne relationer, men generelt også en virkelyst eller netop et vigør.

Udstillingen indvier Skulptursalen som fast udstillingsrum for den tilbagevendende udstilling.

Udstillingen åbner lørdag 31. august kl. 14-17 på Det Fynske Kunstakademi, Jernbanegade 13, og kan frem til 26. september 2019 ses mandag til torsdag fra 11-15:30.