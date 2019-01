Skulderklap til skolepatruljer der kæmper i al slags vejr

Selv når vejret er koldt og fugtigt, og det er mørkt udenfor, trækker en række skoleelever hver dag i refleksgule veste for at møde op før deres klassekammerater og for at sikre, at de yngste børn krydser skolevejene i god behold.

Det vil Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring (LB Forsikring, red.) hylde. Derfor startede en ny kampagne mandag. Kampagnen "Den sureste uge" skal skabe opmærksomhed og støtte skolepatruljernes arbejde.

- Uanset vejret står skolepatruljerne altid klar til at passe på deres kammerater. Desværre er det ikke kun vejret, der kan være surt, men også trafikanter i morgentrafikken, siger Mikkel Klausen, der er CSR-chef (står for virksomhedens samfundsansvar, red.) i LB Forsikring.

En undersøgelse, Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring lavede sidste år, viser, at hver tredje skolepatruljeelev har oplevet ubehagelige episoder på vagten. Trafikanter kan finde på at dytte eller råbe efter patruljen, fordi de bliver utålmodige.

Det er denne opførelse, kampagnen vil gøre op med.

- Skolepatruljerne fortjener om nogen anerkendelse for det ansvar, de tager, frem for sure miner. Derfor opfordrer vi alle til at give dem et skulderklap med på vejen, særligt når vejret er surt, siger Mikkel Klausen.