Skud efter far og fireårig i Vollsmose: Nu er faren dømt for narkosalg

Et skyderi i februar mod en far og hans fireårige søn, fik politiet til at melde ud, at en bandekonflikt var i gang. Fredag blev faren fundet skyldig i at have solgt 1,7 kg skunk.

Forinden havde der både den 24. og 29. januar været skudepisoder - heller ikke her blev nogen ramt. Den 21. februar - dagen efter skyderiet mod bilen, hvor faren og sønnen befandt sig - brugte Fyns Politi for første gang situationen i Odense som en decideret bandekonflikt.

Retssagen foregik uden nogen form for synlig politibeskyttelse i retssalen og foran Retten i Odense, hvilket er bemærkelsesværdigt, idet den selv samme 30-årige mand sammen med sin fireårige søn så sent som 20. februar blev beskudt af et eller flere skud i på Bøgetorvet i Vollsmose.

En 30-årig mand er fredag blevet idømt 3 måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for at have købt i alt 1750 gram skunk med henblik på videresalg.

Det er stadig uvist, hvad der ligger til grund for bandekonflikten, og der kom intet frem under sagen mod den 30-årige, der indikerede, at hans køb og salg af skunk i april og maj sidste år skulle være direkte relateret til konflikten.

Torsdag valgte Fyns Politi at ophæve både visitationszone og den skærpede strafzone i Vollsmose, fordi det nu vurderes, at "trygheden umiddelbart er genskabt". Og med fængslingen af de fem mænd har sikkerhedsvurderingen hos politiet tilsyneladende været, at det ikke var nødvendigt at mandsopdække den tiltalte 30-årige ved retssagen.

De fem er blevet varetægtsfængslet i grundlovsforhør for lukkede og dobbelt lukkede døre. Retten anser dog skyderiet for at være grov vold snarere end drabsforsøg. Ifølge Ritzau menes mændene at være fra en gruppering, som kaldes Fraktion A.

Vurderingen fra politiet lød dengang, at skyderiet mod faren og den fireårige var sket som led i den igangværende bandekonflikt. Politiet har siden anholdt fem mænd, der er sigtet for i forening at have forsøgt at dræbe den 30-årige og hans søn.

Solgt til andre

I retten erkendte den tiltalte kun at have haft med 300 gram skunk at gøre, og hans forsvarer Jan Holmén Olesen mente, hans klient udelukkende skulle dømmes for den mængde skunk, der blev bestilt via et af de to telefonnumre, der havde kommunikeret med sælgeren.

Men domsmandsretten valgte på baggrund af både sms-korrespondancer og aflyttede samtaler at give specialanklager Klaus Lauridsen ret i, at det var den 30-årige, som købte alle 1,7 kg skunk, og at det var for at sælge videre til andre.

- Der er ikke nogen, der kan ryge så meget skunk på så kort tid. Det er fysisk umuligt, bemærkede anklageren til den tiltaltes forklaring om, at det meste var til eget forbrug, og at han delte resten med venner.

Den 30-årige blev desuden idømt en bøde på 6.250 kroner samt frakendt kørekortet i tre et halvt år for fem færdselslovsovertrædelser. Blandt andet har han kørt med thc i blodet efter at have røget skunk, overskredet en spærrelinje, ligesom han blev målt til at køre knap 100 km/t på en atv (en firehjulet crosser, red.) på Læssøegade i Odense, hvor man kun må køre 50 km/t.

Den dømte ankede dommen med det samme trods dommerens advarsel om, at han risikerede, at landsretten ville gøre straffen ubetinget.