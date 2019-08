Dalum: En 16-årig dreng blev torsdag aften overfaldet af tre mænd, da han gik på Dianavænget nær Athenevænget. De tre mænd kom ifølge drengens anmeldelse til politiet kørende i en sølvgrå bil, muligvis en Peugeot.

Klokken var 21, da de tre mænd passede drengen op og begyndte at true ham til at aflevere den Armani-rygsæk, som han gik med.

Ifølge drengens anmeldelse blev han truet med en skruetrækker og for at understrege alvoren i truslen fik han et knytnæveslag i maven.

De tre mænd blev af drengen beskrevet som mænd af anden etnisk herkomst end dansk, og vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen har umiddelbart ikke flere oplysninger om mændenes signalement.

Drengen slap ifølge vagtchefen fra overfaldet uden større fysisk skade. Til gengæld mistede han sin rygsæk, som indeholdt en pung og andre personlige effekter.

Oplysninger af interesse for sagens opklaring kan gives til Fyns Politi på telefon 114.