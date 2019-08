Skru op for poesien

- Se mor, en ildflue, sagde et lille barn og pegede på den lysende iglo, der hele dagen havde stået under solen i Vintapperstræde og ventet på, at mørket skulle sænke sig.

For da det skete, lyste den op indefra med tusindvis af sammenklippede billeder fra en eventyrbog og heriblandt altså noget, der mindede den lille om det spøgelsesagtige grønne insekt.

Allerede inden havde en del af os fremmødte spidset ører for at fange lyden af de annoncerede trolde og lygtemænd, der skulle drysse spænding i det hyggelige stræde. Desværre forgæves. Til gengæld fornemmede jeg svagt en sværm af syngende cikader, men det viste sig i stedet at stamme fra den summende lysmaskine, der sendte de levende billeder ud i mørket.

Ikke færre end tre steder havde en lysende måne sænket sig over gaden, men helt stemningsmættet bliver den først, hvis der skrues op for poesien.

Elverhøj skal både ses og høres for at sanses. Og under en eventyrfestival skal hverken børn eller trolde spidse ørerne forgæves.

Elverhøj i Vintapperstræde: Hver aften til og med fredag kl. 21.30, 22.00 og 22.30