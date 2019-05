Skrivehi skal tænde iværksætterflammen

- Min opgavebeskrivelse er egentlig at passe det her hus og hjælpe de studerende med praktiske ting, men jeg kan også bruge mit netværk og min viden om forfatterbranchen til at pege de studerende videre, siger Vagn Remme Larsen, koordinator for Stjerneskibet og tovholder i skrivehi-projektet. Foto: Michael Bager.

For at blive en succesfuld forfatter kræver det masser af træning, en evne til at se muligheder og mod til at tænke kommercielt. På Stjerneskibet i Odense hjælper iværksætterkonsulenter syv studerende på vej mod målet om at kunne leve af kunsten.

I maj og juni sidder syv studerende med forfatterdrømme i skrivehi hos iværksætterhuset Stjerneskibet på Odense Havn. Samarbejdet mellem Odense Kommune og Syddansk Universitet har det formål, at de studerende skal prøve at koble det kunstneriske med det forretningsmæssige og lære at tænke som iværksættere. - Jeg er glad for, at Odense Kommune og Syddansk Universitet arbejder sammen om et projekt som dette. Det viser, at vi har et fælles fokus på, at det som studerende på en kreativ uddannelse også er nødvendigt at tænke over, hvordan man får solgt sit produkt til nogle kunder og dermed skaber sig en karriere, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, Jane Jegind (V). Vagn Remme Larsen er til daglig koordinator på Stjerneskibet og er samtidig tovholder for skrivehi-projektet. Han har også en faglig vinkel, han kan dele med de studerende, da han selv har en baggrund som forfatter. - Det spændende ved projektet er at se, hvad der sker, når man sætter det helt vilde og kreative sammen med rådgivning fra nogle mennesker, som ved, hvad det vil sige at drive en virksomhed, fortæller Vagn Remme Larsen og fortsætter: - Jeg ved fra forfatterbranchen, at de unge vil være langt væk fra at tænke business-agtigt. Økonomisk set sidder mange kunstnere i et elfenbenstårn og regner med, at der er andre, som skal betale for deres kunst. Men sådan tænker iværksætterrådgivere ikke, og det er her, samarbejdet bliver rigtig interessant.

Vise nye veje Undervejs i forløbet på Stjerneskibet vil der være mulighed for at få vejledningstimer med rådgivere samt gøre brug af sparring med de andre deltagere. - Overordnet set skal de studerende lære, hvordan de kan bruge deres kompetencer kommercielt. Og få øjnene op for, at hvis man laver en forretningsbeskrivelse og et budget, så er der en realistisk chance for, at man kan lave en helt god forretning, fortæller Vagn Remme Larsen. Til vejledningstimerne vil de studerende for eksempel blive spurgt om, hvor pengene til deres mulige dokumentarfilm skal komme fra. Kan de eventuelt lave et foredrag eller et kursus om det emne, som dokumentarfilmen behandler? En af dem, som skal være med til at guide de unge på vej, er iværksætterkonsulent Laila Burcharth. Hun har blandt andet været selvstændig i over 20 år. - Jeg skal prøve at hjælpe dem til at kunne leve af deres drømme. Det handler meget om at give dem inspiration, bidrage med ny viden samt hjælpe dem med netværk, match-making og sponsoraftaler, fortæller Laila Burcharth og tilføjer: - Det vigtigste er at få fyldt så meget på dem, som vi overhovedet kan i de her to måneder og vise dem nogle nye veje, hvor det er nemmere for dem at tjene penge.

Man skal være tykhudet Når man er ung med forfatterdrømme, er der flere kriterier, der gør sig gældende, for at man kan opnå den succes, man drømmer om. - Jeg anser mig selv og andre forfattere som elitesportsudøvere, og hvis man vil være en af de bedste i Danmark, så skal man virkelig være dygtig. Det kræver træning, træning og mere træning, siger han og fortsætter: - Man skal have gåpåmod, være stædig og lægge mange timer i sin kunst. Og så skal man være ret tykhudet, for man skal kunne tåle at få rigtig mange nej'er. Det bliver vildt provokerende for de her syv studerende at skulle tænke kommercielt, men det er en del af det, hvis man vil have succes. Spørger man iværksætterkonsulent Laila Burcharth, hvor modet til at blive iværksætter kommer fra, peger hun på, at det ofte er noget, man nærmest har i generne eller har fået med sig hjemmefra. - Omvendt er det også muligt at lære at blive iværksætter. Der er mange, som oplever, at baglandet siger: "Få nu et job, det er så usikkert det andet". I de tilfælde er det rigtig vigtigt at være sammen med andre iværksættere for at få troen på sig selv og sin idé. Og det er projektet her et rigtig godt eksempel på, siger Laila Burcharth.

Kunst som fuldtidsjob Når de to måneder i skrivehi er slut, skal projektet evalueres. Iværksætterkonsulent Laila Burcharth er slet ikke i tvivl om, hvad målet er for hende. - Jeg håber, at de unge mennesker går ud herfra og slet ikke er i tvivl om, at de kommer til at leve af det her. Deres kunst skal være deres fuldtidsjob og dét, de tjener penge på, siger Laila Burcharth. Koordinator Vagn Remme Larsen er klar til at gentage projektet, hvis det giver mening for både de studerende og Stjerneskibet. - Mit succeskriterie er, at de studerende får tændt en iværksætterflamme. Og så er der allerede nogle af dem, der har talt om, at de godt kunne forestille sig at blive ved med at komme her i Stjerneskibet. Så det håber vi jo også på, fortæller Vagn Remme Larsen.