Skolechef efter Erik Schmidt-dom: - Jeg køber ikke præmissen om, at sagen er principiel

- Vi tager dommen til efterretning, siger Odense Kommunes skolechef Nikolaj Juul Jørgensen, der fastholder, at advarslen til Erik Schmidt alene handler om ordentlig opførsel og ikke om ytringsfrihed.

Nikolaj Juul Jørgensen, Østre Landsret har slået fast, at det var uberettiget, at I gav Erik Schmidt en tjenstlig advarsel for negativ opførsel. Hvilken selvransagelse giver det anledning til?

- Vi tager dommen til efterretning. For os har det aldrig handlet om ytringsfrihed, men om hvordan man opfører sig som medarbejder. Da advarslen blev givet, var det fordi, vi vurderede, Erik Schmidts opførsel var at betragte som en tjenstlig forseelse.

Hvorfor handler det ikke om ytringsfrihed?

- Når vi siger, det ikke handler om retten til at ytre sig, så er det fordi, det jo er en grundlovssikret ret. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvordan man taler og opfører sig som medarbejder. Nu skal vi lige have nærlæst dommen, men som jeg hører den, er det heller ikke det, der bliver taget stilling til. Det er alene den adfærd, der er blevet fremsat, og som landsretten ikke mener har gjort Erik Schmidt skyldig i tjenstlig forseelse.

Får dommen indflydelse på, hvordan I fremover deler advarsler ud?

- Der er sjældent to disciplinærsager, der er ens, men hvis vi stod i den samme situation igen, vil vi agere anderledes. Vi står tilbage med en erkendelse af, at retten har vurderet, vi ikke var i vores gode ret til at give en tjenstlig advarsel.

Betyder det, at I giver Erik Schmidt en undskyldning?

- Det har jeg ikke lige overvejet. Nu er advarslen trukket tilbage.

Erik Schmidt håber, at dommen kommer til at betyde, at der igen bliver højere til loftet på skolerne. Har lærerne grund til at håbe på det?

- Jeg oplever ikke, at der har været lavt til loftet, og jeg køber ikke hele præmissen om, at det er en principiel sag.

Men ifølge lærerforeningen er der undersøgelser, der viser, at lærerne holder igen med de kritiske ytringer. Hvad vil du gøre for at sikre, at lærerne tør åbne munden?

- Jeg kan ikke genkende billedet, for jeg oplever, at vores medarbejdere ytrer sig også i den offentlige debat.

Så der er ikke brug for nogen indsats?

- Den her sag har haft et langt forløb og rækker tilbage til tiden lige efter lovindgrebet (omkring lærernes arbejdstid, red.) og den gennemgribende folkeskolereform. Derfor skal man være varsom med at sammenligne med i dag. Men er der konkrete tilfælde, forholder vi os selvfølgelig til dem.

Odense Kommune er blevet dømt til at betale sagens omkostninger på 126.250 kroner. Hvor meget har I derudover selv brugt på sagen?

- Det regnestykke er ikke gjort op endnu. Det har ikke været Odense Kommunes ønske at føre sagen ved retten, men vi er nødt til at stille op, når andre har ønsket at køre sagen i det juridiske system.