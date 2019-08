Skolebestyrelsesformand om skolelukning: - Det giver ikke mening

Giv os det, du synes, vi mangler, i stedet for at lukke skolen. Det er opfordringen til børn- og ungerådmanden fra H.C. Andersen Skolens skolebestyrelsesformand Salem Said.

Han er både overrasket, ærgerlig og trist over børn- og ungerådmandens forslag om at lukke H.C. Andersen Skolen i Vollsmose for i stedet at rykke børnene over på naboskolen Abildgårdskolen.

For ifølge Salem Said, der har tre børn på H.C. Andersen Skolen og er formand for skolebestyrelsen, så er skolen god og fortjener bedre end en lukning.

- Vi har en rigtig flot og moderne bygning, og vi har lærere med et meget højt fagligt niveau. Så det er ikke rart med sådan en besked, konstaterer han.

Jeres karaktergennemsnit til folkeskolens afgangseksamen ligger væsentlig under landsgennemsnittet, så der er vel brug for at gøre noget anderledes end i dag?

- Det går den rigtige vej med vores karaktergennemsnit, og hvis rådmanden synes, skolen mangler noget, så skal hun da hellere give os det end at lukke skolen. Og det nytter da slet ikke at flytte børnene til en skole med de samme karakterer. Det giver ikke mening, siger Salem Said.

Hvad er det så, der skal til?

- Det faglige niveau skal løftes, og det kan gøres med flere penge til mere undervisning og flere dygtige lærere, foreslår han.

- Vores område er jo, som det er, og der kommer ikke nogen børn ind på vores skoler udefra. Så først når Vollsmose bliver et mere blandet boligområde, bliver børnene også blandede på skolerne. Og det bliver godt.

Skolebestyrelsen arbejder nu på et brev til forældrene for at sætte dem ind i situationen.

- Foreløbig er lukningen kun et forslag. Så vi håber stadig, understreger Salem Said.

H.C. Andersen Skolens leder Anna Vadgaard ønsker ikke at kommentere det politiske forslag om skolelukning.