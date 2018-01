- Og den anden del er, at skolens medarbejdere nu skal se en mangeårig leder i et lys, de ikke tidligere har set ham i.

- Lige nu er vi i en slags choktilstand på skolen. Rigtig mange børn og forældre er involverede i den her sag, og det er klart, at det sætter tanker i gang, om krænkelserne kunne være stoppet. Folk er vrede og kede af det.

Onsdag blev Jens Otto Dalhøj fritaget for tjeneste og indstillet til fyring, fordi han ikke har reageret på flere forældres henvendelser om mistanke om overgreb begået af den tidligere pædagogmedhjælper, der i december blev idømt halvandet års fængsel for i årevis at have krænket 22 skolepiger.

- Tilliden mellem forældre og skole er hele omdrejningspunktet for at lave god skole, og når skolechef Nikolaj Juul Jørgensen har vurderet, at tilliden er væk , så er der ingen anden løsning, siger han.

Jens Otto Dalhøj har været ansat på Stige Skole siden begyndelsen af 80'erne, men med fyringen er tavlen vasket ren, påpeger Steen Jakobsen.

- Det giver det rigtige grundlag at komme videre på. Det har været et langt forløb, hvor vi på grund af retssagen ikke har kunnet italesætte sagen. Det har fyldt meget, det har været tæt og tykt, og man har ikke kunnet gå uden for en dør uden at blive en del af det.

- Vi må erkende, at det er sket her hos os. Men nu er der sat et nyt punktum, og så handler det om - i respekt for de mange, der er berørte af sagen - at drage så meget læring som muligt. Hvordan håndterer vi mistanker og følsomme emner som overgreb? Det centrale er, at souschefen burde have kunnet samle de forskellige tråde, mener skolebestyrelsesformanden.

- Men vi har et fantastisk lokalsamfund med folk, der vil og kan og gør. Og et ligeså fantastisk personale, der laver god skole for vores børn. Så nu skal vi se fremad.