Skolebestyrelser om garanti mod lukninger: - Det er klart, det er en rar melding

Lumby Skole og Spurvelundskolen har begge været truet af lukning, og skolebestyrelsesformændene på de to skoler er derfor glade for borgmestergarantien om, at han ikke vil lukke skoler. Så længe den garanti nu gælder.

I 2010 lagde de alle lokale kræfter i at redde deres skole fra en truende lukning. Og i november sidste år stod Lumby igen sammen, da en sparekniv ville efterlade skolen kun med indskolingsbørn i 0. til 3. klasse.

Så Winnie Stengaard, formand for skolebestyrelsen på Lumby Skole, tager glad imod borgmester Peter Rahbæk Juels (S) melding om, at Odense har det antal skoler, byen skal have. Også selv om en velfærds-taskforce har anbefalet at kigge kritisk på netop det.- Det er meget positivt og dejligt, at borgmesteren nu også vil støtte op om de små lokalsamfund, så det ikke kun er centrum, der får lov at blive løftet, bemærker hun.

- Og jeg er sikker på, vi som lokalsamfund er klar til at løfte endnu mere, når vi ikke føler, vi banker på en dør, politikerne slet ikke vil åbne. Det kan godt få nogle til at miste modet, forklarer Winnie Stengaard om kampene gennem årene.

Det er imidlertid kampe, der har styrket det lokale Lumby-sammenhold, og som blandt andet har resulteret i en række ny-nedsatte udvalg, hvoraf det ene har til opgave at nå en dialog med kommunen omkring udstykning af flere byggegrunde.

Og det er netop en kobling mellem byplanlægning og de små, børnehungrende skoler, Rahbæk Juel også har en ambition om at skabe.

- Vi kan have nok så stærkt et lokalsamfund, men hvis børnetallet falder, så er det ikke nok, at 100 procent af eleverne i vores skoledistrikt - som vi har oplevet det i år - vælger vores lokale folkeskole, siger Winnie Stengaard.

- Så vi siger fedt - borgmesteren er hjertelig velkommen.