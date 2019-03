Skinner på tværs: Letbanearbejde påvirker trafikeret vej i måneder

Helt bogstaveligt vil arbejdet med den kommende letbane fra mandag komme på tværs af de mange biler, der hver dag bruger den nye motorvejstilkørsel ved Munkebjergvej. Ved Hestehaven begynder man mandag at lægge skinner på tværs af den store vej, og det bliver et arbejde, der vil påvirke trafikken i flere måneder. Det oplyser Odense Letbane.

Mens arbejdet står på, vil det kun være muligt at passere vejen i en enkelt vognbane i hver retning - mod de normale to baner hver vej. For at optimere arbejdet lægger man først skinnerne i den ene side af vejen, og derefter den anden, og ifølge Odense Letbane skal bilisterne forberede sig på, at arbejdet kommer til at vare et par måneder.

Arbejdet med at lægge letbaneskinner igennem de mere end 50 kryds, som letbanen skal passere i Odense, er i øvrigt i fuld gang. Netop nu arbejdes der på kryds ved Fyn Byen ved Ikea, Hauges Plads i Bolbro og Store Glasvej i centrum.