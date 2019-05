Skildpadder boltrer sig i Odenses søer og å

Billeder på Facebook af to skildpadder, der svømmer rundt i en sø i Skibhuskvarteret, har sat gang i debatten. De bør reddes, lyder det fra nogle, mens andre mener, at deres tilstedeværelse i det fri gør naturen mere mangfoldig.

- De kan sagtens overleve i bysøerne. Jeg har set dem i Odense Å i årevis. Lad dem endelig være og lad os nyde at vores natur er lidt mangfoldig, også selvom nogen har sat dem ud i stedet for at trække dem ud i toilettet, skriver én.

- De må være sat ud for nylig. Tror ikke, at de overlever en vinter og frost. Nogen bør tage dem til sig.

Meningerne er flere, efter odenseanske Kathrine Bruun Andersen slog et foto af to skildpadder, der svømmer rundt i søen ved Nørrevænget, op i Facebook-gruppen for Skibhuskvarteret.

Støder man på skildpadder ude i naturen, kan man eventuelt indsamle dem og køre dem til aflivning, oplyser Odense Kommune. Et alternativ er at få dem bragt til Terrariet i Vissenbjerg. Direktør Morten Jørgensen oplyser, at borgere, der måtte støde på skildpadder ud i naturen, er velkomne til at aflevere dem på terrariet.

Ekspert: Kan overleve i naturen, men ...

Den påstand - at skildpadderne godt kan overleve i det danske klima - er faktisk rigtig, lyder det fra Morten Jørgensen, der er direktør i Terrariet i Vissenbjerg.

Han mener, efter at have set billedet af skildpadderne fra Skibhus-gruppen, at der med 99 procent sikkerhed er tale om såkaldte terrapiner. Enten rødørede eller gulørede.

- Jeg mener ikke, de kan yngle her til lands, men de kan faktisk godt overleve den danske vinter. De graver sig ned i mudderet på bunden af søen vinteren over, og så kan de ligge der i tre-fire måneder uden at skulle op og have ilt. De kan simpelthen sætte deres metabolisme ned til ingenting, så de har et hjerteslag hvert andet minut eller noget i den stil. En sjov detalje er, at de kan optage en smule ilt fra vandet gennem huden, især ved bagenden, forklarer han.

Morten Jørgensen fortæller, at terrapiner i dag ikke længere må sælges, men de var før i tiden populære at holde som kæledyr.

- Det er en nordamerikansk art, som man i mange år kunne købe billigt som unger hos dyrehandlere. Men de kan vokse sig store, faktisk så store som en stor middagstallerken, og så vokser de ud af akvarierne. Folk ved ikke, hvad de skal gøre med dem, og så bliver de ofte sat ud i det fri. Fordi folk tænker, at så får de et godt liv med masser af plads.

Typisk kan terrapinerne bliver op til 35 år. Selvom de ikke kan yngle, og derfor ikke bliver til flere og flere, er det dog stadig ifølge Morten Jørgensen en rigtig dårlig idé at slippe dem fri naturen.

- Problemet er, at de kan nå at gøre meget skade. De udkonkurrerer nogle af de hjemlige arter ved at spise en masse planter der, hvor de lever. Men også en masse insekter og haletudser og småfisk, som er naturligt hjemmehørende i Danmark, forklarer han og tilføjer:

- Netop derfor er de også blevet gjort ulovlige for dyrehandlere at importere og sælge.