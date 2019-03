Skiftedag på fynsk gourmetrestaurant: Under Lindetræet skal have ny forpagter

Forpagter af den odenseanske gourmetrestaurant Under Lindetræet, Brian Madsen, stopper efter 14 år som forpagter med udgangen af maj.

Den legendariske odenseanske restaurant Under Lindetræet kan om tre måneder være et anderledes sted at spise - hvis der da overhovedet bliver lavet mad. Efter 14 år som forpagter siger 43-årige Brian Madsen stop. Han vil tilbage til sit fag og har fået et - endnu hemmeligt - job, hvor han kun skal lave mad. - Jeg har brugt rigtig mange timer herinde, og pludselig når man til et punkt, hvor man skal prøve noget nyt. Der er mange andre ting at gøre end at lave mad, når man driver en restaurant, og jeg kan bare se, at der bliver mindre og mindre af det, jeg faktisk er uddannet til. Jeg har virkelig lyst til stadig at lave mad, selv om jeg har været kok i så mange år, siger han. Han har også tre børn, som han gerne vil have lidt mere tid til. - Det er en kæmpe beslutning. Det er lang tid, vi har været her. Der har været mange gæster, meget personale og mange gode aftener igennem denne restaurant, siger Brian Madsen.

Brian Madsen ser frem til at lave mere mad i sit arbejde. Arkivfoto: Morten Rode

Tør ikke tænke tanken Han er bevidst om, at restauranten risikerer at lukke, hvis der ikke findes en ny forpagter i de kommende måneder. - Men jeg tør slet ikke tænke den tanke. Det ville jeg være utroligt ked af. Jeg synes, det er en god forretning. Vi har haft en god omsætning og masser af glade gæster. Hvis det havde være en synkende skude, havde det måske været sværere, men jeg synes stadig, der er behov for et Under Lindetræet og håber, at der er andre, der synes det samme. Jeg vil ønske, at vi om tre måneder bare kan give nøglen videre til en ny forpagter, siger han. Det er ejeren af lokalerne, der skal finde en ny forpagter, men Brian Madsen hjælper gerne med at finde den rigtige arvtager. - Det er en speciel forretning med mange år på bagen. Det er ikke bare den lokale burgerbar, der skal have et nyt navn på døren, påpeger han.

Arrangementer kan blive aflyst Brian Madsen opfordrer alle med gavekort til restauranten til at indløse dem inden 31. maj. Desuden er der nogle planlagte arrangementer ude i fremtiden, der risikerer at blive aflyst. - Vi melder ud i god tid for at få det gjort rigtigt. Også hvis nogen har lyst til at komme ind og få et sidste måltid med mig ved roret. Efter mange år med utallige uger, hvor der er brugt dobbelt så mange timer som ved et almindeligt fuldtidsarbejde, glæder han sig nu til at kunne være mere sammen med sine børn. - Når man har tre fantastiske unger, er det rart at kunne være sammen med dem. Jeg skal stadig arbejde om aftenen og får sikkert mange timer, det men ser ud til, at jeg kan holde et par rigtige fridage hver uge, hvor jeg ikke skal tale i telefon og tage imod bordbestillinger. Det glæder jeg mig til, siger han.