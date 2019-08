Skibhuskvarterets Yvette indstillet til Bland Dig-prisen: - Folk skal kigge op og sige hej til hinanden

En af de indstillede til årets Bland Dig-prisen er Yvette Juul Christoffersen fra Skibhuskvarteret i Odense. Hendes store arbejde og engagement i kvarteret handler i høj grad om at gøre kvarteret til et trygt og godt sted at bo.

- Sammen med andre mennesker blomstrer idéerne, og nogle gange er det også kunsten at få idéerne effektueret af andre. Jeg behøver jo ikke lave det hele selv. Sammen kan vi få masser af ideer og måske inspirere andre til også at gøre noget.

- Det skyldes måske lidt den måde, jeg er på. Jeg klør på, jeg er meget vedholdene og jeg har mange ideer. Nogle gange skal jeg bremses lidt. Min mor siger en gang imellem, at jeg godt kan skrue lidt ned for tempoet, men det har jeg lidt svært ved, siger Yvette Christoffersen og fortsætter:

- Jeg skulle egentlig have heddet Jeanneyvette, det er et fransk navn, og jeg tror, det kommer sig af, at min mor havde læst en roman, hvor heltinden hed det. Men præsten ville ikke være med til det, det var for aparte, de kunne få lov til at kalde mig Yvette i stedet. Og med det navn har jeg altid skulle opføre mig ordentligt, fordi alle vidste, hvem Yvette var, fortæller Yvette Juul Christoffersen og griner.

30 år i Skibhuskvarteret

Yvette Christoffersen er født i Skibhusene i Odense og vendte for 30 år siden tilbage til Skibhuskvarteret.

- Man kan sige, at jeg er kommet hjem igen.

Hun bor i dag med sin mand i et to-families hus i kvarteret, hvor de på bedste bæredygtige vis deler vaskemaskine, fryser og græsslåmaskine med en anden familie.

- Jeg har altid boet sammen med andre mennesker og også boet i kollektiv i mange år. Jeg synes, at ting udvikler sig, når man er sammen med andre, man får flere nuancer på livet, siger hun.

Siden hun flyttede til kvarteret har hun med liv og sjæl engageret sig i lokalområdet. Hun har været med i diverse bestyrelser i vuggestue, børnehave og skole, da hendes egne to børn stadig var små. I de sidste fem år har hun været formand for den lokale Kvickly på Skibhustorvets, engageret sig i Skibhusforum og i Skibhusvejforeningen.

Her har hun iværksat alverdens initiativer rundt om i kvarteret, og uanset om det handler om græskarskæring, bænke på Skibhusvej eller hygge til juletræstænding, så går Yvette Christoffersen gerne ind i det.

- Meget af det, jeg forsøger at lave, er for at lave nogle tryghedsskabende foranstaltninger i kvarteret, så det er et rart og trygt sted at bo, fortæller hun.

- Det arbejde vi laver, skal også få folk til at kigge op fra fortovet og sige hej, når man møder hinanden - I stedet for, at vi går og er fremmede for hinanden.