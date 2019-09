Skar hul igennem taget: Tyve gik efter pengeskabet i Spar-butik

Indbrudstyvene var væk, da Fyns Politi natten til søndag blev kaldt ud til et indbrud i Spar-butikken på Ærtebjerghaven i Næsby.

Her kunne politiet konstatere, at de ukendte gerningsmænd havde haft held med at skaffe sig adgang til butikken ved at skære et hul i taget. Politiet kunne samtidigt se, at de havde forsøgt at bryde døren op til et kontor, hvor der skulle stå et pengeskab. Men den mission slog imidlertid fejl.

Fyns Politi hører gerne fra eventuelle vidner til episoden, der fandt sted omkring klokken 3 natten til søndag. Politiet kan træffes via telefon 114.