Dagens syv paneldeltagere viste sig også hurtigt ikke at være de dommedagsprofeter, man kunne have frygtet. I stedet for udtrykket undergang brugte de ordet paradigmeskifte. Og ja, udfordringerne kom også på tale, men ikke så frygteligt meget mere, end mulighederne gjorde.

For i invitationen stod der blandt andet, at musikstreamingen har fået dansk musik til at stå i stampe, og i sidste ende vil den reduceres til en lille niche i et globalt og distanceret musikudbud. Umiddelbart en dyster tilgang til sagen, kunne man tænke, men så snart konferencen gik i gang, stod det klart, at så enkelt er det slet ikke.

Ikke så få gange tidligere har den teknologiske udvikling fået musikeksperter til at kalde den gode musik for døende. Og ved første øjekast kunne invitationen til P3´s konference om fremtidens musiklytning godt antyde, at enden nok engang var nær.

At radioen stadig bliver brugt til at finde ny musik, viste en graf på storskærmen. Men tendensen er, at de unge vænner sig mere og mere fra den. Det, der hitter, er streamingtjenesternes playlister.

- Det kan godt være robotter kan fodre dig med musik, men oplevelsen står ikke mål med, hvordan radioen kan formidle og forklare musik. Det er mange gange blevet spået, at radioen snart skulle dø, men den er her stadig, og rigtig mange hører stadig musik igennem den.

- Algoritmerne hos streamingtjenesterne, og især Spotifys algoritmer, er nået til et punkt, hvor de er så gode til at registrere, hvilken slags musik de enkelte personer kan lide, at de kan udarbejde hele playlister skræddersyet kun til dig. Hvor man før i tiden opdagede ny musik i radioen og i pladebutikkerne, kan man nu få en robot til at vise sig, hvilken musik man skal høre. Det gør oplevelsen meget mere personlig, men samtidigt mister man det fælles fodslag, som musikken tidligere har skabt.

Dagens publikum bestod af et halvt hundrede gæster fra den musikalske scene. Blandt dem sad de tre medlemmer fra Dark Country bandet Bound by Law. Til forsamlingen fik de fortalt, hvordan streamingtjenesterne havde åbnet helt nye muligheder for dem.

- Det kan godt være, at streamingtjenesterne ikke har samme forpligtigelser til at promovere dansk musik, som radioen har. Men vi sidder faktisk også og finder dansk musik, som vi kan fremhæve, ligesom hvis man satte det forrest i pladebutikken. Faktisk har vi aldrig modtaget så meget og så forskellig musik, som vi gør nu, fortalte han.

Også den danske musiks rolle på streamingtjenesterne blev vendt. Her blev det nævnt, at de store udenlandske kunstnere stjæler opmærksomheden fra de relativt små danske musikere. Men paneldeltager Pelle Svindborg, musikredaktør fra musiktjenesten Yousee, kom de danske musikere til undsætning.

- Vi skal ikke lave musik til playlisterne. Vi skal lave musik, der udfordrer, og som gør ondt. Så kan det godt være, at algoritmerne kan afkode på alverdens parametre, men de kan ikke mærke musikken på samme måde, som et menneske kan, fortalte hun.

- Hvis musikken kun skal ligge i baggrunden og hjælpe os til at udføre aktiviteter i hverdagen, bliver den så ikke forfladiget? Jeg synes, det vil være en skam, hvis man begyndte at lave musik efter, om det har potentiale til at ende på en playliste.

Just Focus, Workout og bedtime er eksempler på, hvordan musikken aktivt bliver brugt mere og mere. De såkaldte "Moods" eller humør playlister vinder mere og mere indpas, og det ændrer måden, hvorpå vi lytter til musik. En kvinde fra dansk musikforbund fik fra tilskuerrækkerne udtrykt sin bekymring for den tendens:

Robotterne vil også lave musik

Når man taler om fremtiden er det næsten, uanset hvilket emne man taler om, uundgåeligt, at ordene robot og kunstig intelligens dukker op. Og dagens konference var ingen undtagelse.

Paneldeltager Torben Sangild, som er journalist, radiovært og anmelder, havde medbragt to stykker musik komponeret af såkaldte AI´s (Artificial Intelligence), altså en intelligent computer. Det ene et popnummer efter alle kunstens regler, det andet fra en fransk kunstner kaldet "Skygge". Begge numre høstede stor ros, og Yousee-musikredaktør, Pelle Svindborg måtte blankt erkende, at popnummeret kunne have sluppet igennem hans filter og endt på en af tjenestens poplister.

- Mulighederne for at lave musik i fremtiden, bliver endeløse. Det er det her musik et eksempel på. Det bliver muligt at konstruere musik, der opfylder alle parametre inden for en bestemt genre, sindstilstand eller aktivitet, fortalte Torben Sangild til præsentationen af musikken.

Og det opsummerer måske meget godt de tanker, som både paneldeltagere og publikummer forlod konferencen med. Det er for unuanceret at tale om en god eller dårlig fremtid. Skal man konkludere noget, er det, at vi ikke slipper for at høre musik med algoritmen i øregangen.