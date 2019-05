Skadet skyggebokser, politikere i løb og nye speaker-makkere

Skyggebokseren på sidelinjen

Den 79-årige Johannes Mørch er kendt i Odense under navnet "Skyggebokseren", som han tilegnede sig for efterhånden mange år siden, da han kom op at slås med en kuglestøder, som han sendte ned på fuld tælling. Mørch var allerede kendt fra fodboldbanen, men havde også en proper næve, kan vi godt sige uden at fornærme ham, men han lærte siden at tæmme sit temperament og i stedet bruge kræfterne på at løbe. Det gør han stadig, men var alligevel forvist til at være tilskuer ved årets Eventyrløb, fordi han i tirsdags havde fået en blodstyrtning i næsen. Han har altid været en formidabel løber med adskillige maratonløb bag sig, og i klubhuset hos Odense Atletik har han 15 klubrekorder hængende fra blandt andet 3000 meter forhindringsløb. Hans næste mål er halvmaraton ved HCA-Marathon til efteråret.