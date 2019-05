Skål: Nu går der øl i valgkampen i Odense

Albani og Anarkist lægger lokaler til et alternativt valgmøde. Målet er at øllet skal bringe politikerne sammen på tværs af partiskel.

Normalt er øl og politik ikke to ting, der umiddelbart har så meget med hinanden at gøre. Men onsdag aften gør Royal Unibrew, der er ejerkredsen bag Albani Bryggerierne, en indsats for at bringe en række fynske folketingskandidater tættere på et samarbejde til gavn for Fyn. Det sker, når bryggeriet inviterer til et alternativt vælgermøde på Anarkist Beer & Food Lab.

Bryggerigiganten lancerede tidligere på året en inkluderingsstrategi der betyder, at lokale bryghus kan komme på Royal Unibrews fadølsanlæg. Målet er at give forbrugerne mere mangfoldighed gennem samarbejde - og samarbejde er omdrejningspunktet for aftenens debat, hvor Carsten Bach (LA), Mai Mercado (K), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Trine Bramsen (S) sidder i debatpanelet.

- Bryggeribranchen har en årelang tradition for deling af viden og erfaringer. Derfor lægger vi op til, at vores største kunder ikke alene behøver at have vores øl på hanerne. De skal også kunne invitere et eller to lokale mikrobryggerier med på hanerne. Det skaber samarbejde på tværs i branchen og en meget mere spændende ølkultur, siger Søren Jørgensen, der er On Trade Direktør i Royal Unibrew.

De fire politikere skal blandt andet diskutere, hvordan politikerne på Christiansborg kan arbejde sammen om at få løst de politiske udfordringer, og hvordan de vil sikre vækst, arbejdspladser og god infrastruktur til Fyn.

Valgmødet slutter af med en øldyst, hvor de fire kandidaters smagsløg og ølviden bliver sat på prøve.

Mødet starter kl. 19, og der er adgang for alle.