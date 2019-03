Skål: Brygmester smagte på nye gyldne jubilæumsdråber

Albani Bryggerierne blev grundlagt af 1859 af Theodor Schiøtz. Den allerførste øl, som bryggeriet producerede, var Albani Pilsner. Dengang blev øllet lavet med vand fra Odense Å.I 1900 blev bryggeriet udvidet, da man gik over til mekaniserede aftapninsanlæg for at kunne producere flaskeøl. I dag er Albani Bryggerierne ejet af Royal Unibrew A/S.Det er en tradition, at Albani Bryggerierne lancerer en ny øl, når de fejrer rundt jubilæum. I 1999 og 2009 lancerede de henholdsvis Odense Classic og Odense 1859, som begge er blevet faste dele af sortimentet sidenhen.Hvis man vil høre mere om, hvordan den nye jubilæumsøl er blevet til, kan man gå ind på www.albani.dk/160 , hvor man kan se videoer, som Albani selv har produceret. Indtil videre er der lavet otte, men der kommer til at være 14 i alt.

Der er ikke meget fynsk forår over hallen, der ligger under Albani Bryggeriernes enorme gærtanke. Som omvendte isbjerge rager adskillige gærtankes bunde ned i lokalet, og på metalrør, der krydser lokalet fra ende til anden, har kondensvand samlet sig. I den ene af gærtankene - tank nummer 29 - gemmer Albani Bryggeriernes nyeste skud på stammen sig. Inden længe er den klar til at markere fejringen af bryggeriets 160-års jubilæum.

Manden bag den nye øl er Daniel Bjørk, der er brygmester og produktudvikler på Albani Bryggerierne. Sammen med marketingschef for specialøl hos Albani Bryggerierne, Jesper Larsen, skal han i dag prøvesmage sin kreation.

- Jeg vil smage efter, om den er så fyldig og sød, som vi havde tænkt os. Og selvfølgelig, om den har de rigtige smage og den rigtige farve, fortæller Daniel Bjørk.

Målet med den nye øl er ikke at gentænke øl. Ligesom de to andre jubilæumsøl, Odense Classic og Odense 1859, er tanken, at øllet er brygget på ældre principper. Derfor blev Theodor Schiøtz' - Albani Bryggeriernes grundlægger - egne opskrifter hevet frem fra gemmerne for at give inspiration til den nye jubilæumsøl.

- Mange af de øl, der kommer på markedet i dag, indeholder meget humle. Der er mange, som smager af den ene eller den anden eksotiske frugt. På en måde kan man sige, at den her øl er unik traditionel, siger Daniel Bjørk, som også pointerer, at der ikke er noget som helst galt med moderne øl.

Dem producerer bryggeriet skam også selv.