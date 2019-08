Siloøens fremtid er udskudt

Politikerne i By- og Kulturudvalget enedes om at drøfte mulighederne for nedrivning eller bevarelse af siloerne på Siloøen på næste møde - den 3. september 2019.

- Der var mange uafklarede spørgsmål, og så er der vel også nogle udvalgsmedlemmer, der gerne vil tilbage i deres politiske gruppe for at drøfte mulighederne, inden de lægger sig fast. Derfor besluttede jeg at udsætte snakken, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), der tirsdag besluttede at fortsætte drøftelserne om fremtiden for Siloøen på det næste udvalgsmøde om 14 dage.

Selv er Jane Jegind enig med udvalgskollegaen Anders W. Berthelsen (S), der tidligere har talt varmt for en arkitektkonkurrence om et kommende byggeri på den efterladte industrigrund.

- Men inden vi beslutter det, skal deltagerne i sådan en konkurrence netop kende rammerne for nedrivning, og vi skal beslutte os for en af de muligheder, vi har fået fremlagt af forvaltningen, siger hun og afviser, at arkitektkonkurrence er lig med andet end boligbyggeri. På havnen i Aarhus har de for eksempel den prisbelønnede bebyggelse Isbjerget.

- Hvad Siloøen kan bruges til fremgår af Kommuneplanen, og det er ikke det, vi diskuterer - det er alene en eventuel nedrivning, siger rådmanden.