Siloøen: Politikerne vil have klart svar fra forvaltningen

Planklagenævnets afgørelse får medlemmer af By- og Kulturudvalget til at ransage arbejdet omkring lokalplaner, men det ændrer ikke umiddelbart på holdningen til bygningsmassen på Siloøen. Det peger på en ny lokalplan, der sigter mod nedrivning.

- Nej, jeg kan sagtens skille tingene ad. At det tager længere tid nu, er jo bare sådan, det er. Hvis Planklagenævnet siger, at der skal være en lokalplan, skal den laves.

Nu sidder du i bestyrelsen for Odense Havn og ved, at der er udviklere, der er interesserede i at købe Siloøen uden bygninger. Betyder det noget for din holdning?

- Som jeg sagde, står jeg på mål for den beslutning, et samlet udvalg pegede på.

Planklagenævnet lægger i afgørelsen vægt på, at der er tale om kulturhistoriske interesser. Får det dig til at ændre noget?

- Vi skal vide, hvordan vi kommer videre i sagen. Eftersom jeg står ved beslutningen om nedrivning, betyder det sandsynligvis, at vi skal have forberedt arbejdet med en ny lokalplan for området.

- Et samlet udvalg har truffet en beslutning, som jeg står ved. Men vi skal respektere nævnets afgørelse, og derfor har jeg bedt forvaltningen om gennemgå sagen for os på førstkommende udvalgsmøde (20. august, red .), så vi kan foretage det rigtige i sagen.

Det er tid til selvransagelse i By-og Kulturforvaltningen, efter at Planklagenævnet for nylig konkluderede, at det var en fejl, at politikerne udstedte nedrivningstilladelse uden forinden at have sikret området med en lokalplan.

For godt et år siden klagede Byforeningen for Odense til Planklagenævnet over By- og Kulturforvaltningens beslutning om at udstede en nedrivningstilladelse for bygningerne på adresserne Englandskaj 8 og Gamle Havnekaj 23 og 25 på Siloøen.Udvalgets politikere havde netop enstemmigt besluttet at lade samtlige bygninger med undtagelse af Muus' Pakhus - der er områdets ældste og fra 1885 - rive ned.Af Planklagenævnet afgørelsen fremgår, at nævnet ophæver den tilladelse, Odense Kommune har givet til nedrivning uden forinden at have udarbejdet en lokalplan for nedrivningen.Læs hele afgørelsen på Nævnenes Hus' hjemmeside

- Det bliver vi nødt til at spørge til i forvaltningen, når vi gennemgår sagen. Det er ærgerligt, når forvaltningen gribes i noget, der ikke går efter bogen. Vi politikere i udvalget er jo ikke jurister - vi handler efter de oplysninger, vi får. Og derfor må vi nu forholde os til afgørelsen, siger han og påpeger, at det ikke er Odense Kommune, men Odense Havn der ejer Siloøen.

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S) kalder Planklagenævnets afgørelse "rimeligt klar i spyttet", og han mener, det er en oplagt anledning til at tjekke, om der skulle være lignende eksempler blandt byggesagerne, som politikerne skal have øje for. Det kunne for eksempel være Tysklandskaj, hvor forvaltningen sammen med bygherren Casa for tiden arbejder på en lokalplan, der både tillader nedrivning af Aalborg Portland-siloen og sikrer 400 boliger i området.

Arkitektkonkurrence ønskes

Planklagenævnets afgørelse har ikke ændret Anders W. Berthelsens holdning til nedrivningen af bygningerne på Siloøen, siger han:

- Nu er det afgørende, at vi får lavet en lokalplan, som er så striks og stram, at vi får et byggeri, som alle odenseanere frem over kan være stolte af. Allerhelst så jeg gerne en arkitektkonkurrence udskrevet, så vi kunne få et ikonisk byggeri på Siloøen. Gerne af en arkitekt med et kendt navn.

- Grundlæggende synes jeg godt om, at der er borgere - som her byforeningen - der kerer sig så meget for deres by, at de holder øje med, hvad vi laver.